Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Benim için hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, eziyete uğrayanlar, ölenler ve öldürülenlerin günahlarını elbette affedeceğim ve onları altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağım. Bu, Allah’ın sizlere olan mükâfatıdır. Âl-i İmran Suresi: 195 HADİS: Şüphesiz Allah size çalışmayı farz kılmıştır. O halde çalışınız.

Camiü’s-Sağir, No: 1011

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