Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü duraktır. Âl-i İmran Suresi: 196-197 HADİS: Allah, konuşmanızda sanat yapacağım diye yapmacıklığa kaçmanızı çirkin görür.

Camiü’s-Sağir, No: 1014

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