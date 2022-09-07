Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerinden sakınanlara, Allah’ın misafirleri olarak ebediyen kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katındaki mükâfat, salih olanlar için daha hayırlıdır. Âl-i İmran Suresi: 198 HADİS: Kim kötü sırdaştan korunmuşsa, o kurtulmuştur.

Camiü’s-Sağir, No: 1015

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