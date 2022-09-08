Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitap ehlinden Allah’a huşu duyarak inanıp, Allah’ın ayetlerini az bir değere değişmeyenler vardır. İşte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah’ın hesabı çabuktur. Âl-i İmran Suresi: 199 HADİS: Allah size haram kıldığı şeyde sizin için şifa yaratmamıştır. Camiü’s-Sağir, No: 1016

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