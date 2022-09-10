Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun. O tek kişiden eşini ve o ikisinden de pek çok erkek ve kadını yaratıp yeryüzüne yayan Allah’tır.

Nisâ Suresi: 198

HADİS:

Kişinin hazine olarak sakladığı en hayırlı şeyi sana haber vereyim mi? O saliha hanımdır. Ki, kendisine baktığında kocasını sevindirir...



Camiü’s-Sağir, No: 1017