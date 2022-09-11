Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Adını vererek birbirlerinizden istekte bulunduğunuz Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve sizin yaptıklarınızı görür. Nisâ Suresi: 1 HADİS: Allah beni kullarına karşı katı ve güçlük çıkaran olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.

Camiü’s-Sağir, No: 1018

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