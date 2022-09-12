Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yetimlere mallarını verin. Malın kötüsünü onlara vererek iyisi ile değiştirmeyin. Yetimlerin mallarını malınıza katarak yemeyin. Şüphesiz bu çok büyük günahtır. Nisâ Suresi: 1 HADİS: Allah beni yanlış konuşan kılmadı. Benim için en hayırlı kelâm olan kitabı, Kur’ân’ı verdi. Camiü’s-Sağir, No: 1019

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