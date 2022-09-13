13 Eylül 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Onlar bu mehirlerinden bir şeyi size bağışlayacak olurlarsa onu da afiyetle yiyin.
Nisâ Suresi: 1
HADİS:
Allah hiçbir dert indirmemiştir ki devâsını vermiş olmasın. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ancak sâm, yani ölüm hariç (onun devâsı yoktur).
Camiü’s-Sağir, No: 1019
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