Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Haksız yere, zulmederek yetimlerin mallarını yiyenler muhakkak karınlarına ateş doldurmuşlardır. Onlar yakında Cehennemin alevli ateşine gireceklerini bilsinler. Nisâ Suresi: 1 HADİS: Yasakladığı hiçbir haram yoktur ki, Allah, sizin ona yelteneceğinizi bilmesin. Dikkat edin! Kelebekler ve sinekler gibi ateşe atılmayasınız diye eteklerinizden tutuyorum. Camiü’s-Sağir, No: 1022

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