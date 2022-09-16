Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse Allah onu ebediyen kalmak üzere altlarından ırmakların aktığı Cennetlere koyacaktır. Bu sizin için ne büyük bir kurtuluş ve ne güzel bir mükâfattır.

Nisâ Suresi: 13

HADİS:

Allah, İslâmı, onunla ilgisi olmayan bazı kimselerle de kuvvetlendirir.

Camiü’s-Sağir, No: 1025