16 Eylül 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse Allah onu ebediyen kalmak üzere altlarından ırmakların aktığı Cennetlere koyacaktır. Bu sizin için ne büyük bir kurtuluş ve ne güzel bir mükâfattır.
Nisâ Suresi: 13
HADİS:
Allah, İslâmı, onunla ilgisi olmayan bazı kimselerle de kuvvetlendirir.
Camiü’s-Sağir, No: 1025
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