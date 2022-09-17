Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve Onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı Cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisâ Suresi: 14 HADİS: Şüphesiz Allah, dinini günahkâr bir adamla da kuvvetlendirir. Camiü’s-Sağir, No: 1026

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