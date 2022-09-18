Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah katında makbul tevbe odur ki cehaletle fenalık yapanlar pişman olurlar da bir daha yapmamak üzere tevbe ederler. Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah Alîm ve Hakîm’dir.

Nisâ Suresi: 17

HADİS:

Allah, salih bir Müslüman kulu hürmetine, komşusu olan yüz hane halkının üzerinden belâ ve musibetleri def eder.

Camiü’s-Sağir, No: 1027