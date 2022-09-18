18 Eylül 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah katında makbul tevbe odur ki cehaletle fenalık yapanlar pişman olurlar da bir daha yapmamak üzere tevbe ederler. Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah Alîm ve Hakîm’dir.
Nisâ Suresi: 17
HADİS:
Allah, salih bir Müslüman kulu hürmetine, komşusu olan yüz hane halkının üzerinden belâ ve musibetleri def eder.
Camiü’s-Sağir, No: 1027
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.