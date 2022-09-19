Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman; “Şimdi tevbe ettim” diyenler ile kâfir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azap hazırlamışızdır. Nisâ Suresi: 18 HADİS: Allah Teâlâ kulun bir şey yeyip, bir şey içtikten sonra Allah’a hamdetmesinden memnun olur. Camiü’s-Sağir, No: 1028

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