Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisâ Suresi: 26 HADİS: Allah kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar. Camiü’s-Sağir, No: 1032

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