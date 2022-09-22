Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizleri tevbeye çağırarak günahlardan temizlemek istiyor. Nefislerinin arzularına ve şehvetlerine uyanlar ise, Allah’ın haram kıldıklarını yaptırarak hak yoldan sizleri ayırmak isterler. Nisâ Suresi: 27 HADİS: Allah Teâlâ ihsan sahibidir. Öyle ise siz de ihsanda bulununuz. Camiü’s-Sağir, No: 1034

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