Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizleri affederek günah yüklerinizi hafifletmek ister; çünkü insan nefsine düşkün ve zayıf olarak yaratılmıştır. Nisâ Suresi: 28 HADİS: Allah, zulmetmediği müddetçe hâkimle beraberdir, zulmettiğinde onu bırakır, şeytanı ona arkadaş eder. Camiü’s-Sağir, No: 1035

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