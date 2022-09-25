Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim haddini aşarak ve zulmederek kasten günaha girerse biz onu Cehennem ateşine atarız. Bu, Allah’a çok kolaydır. Nisâ Suresi: 30 HADİS: Şüphesiz gerçek ucuzlatıp pahalandıran, daraltan, genişleten ve rızık veren Allah’tır. Camiü’s-Sağir, No: 1037

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