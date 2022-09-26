Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer sizler kesinlikle yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örter ve sizi ikramımız olarak Cennete yerleştiririz. Nisâ Suresi: 31 HADİS: Ben, ne bir kan, ne de bir mal ile ilgili herhangi bir hakkı benden isteyecek kimsenin bulunmadığı bir halde Rabbime kavuşmayı ümit ederim. Camiü’s-Sağir, No: 1037

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