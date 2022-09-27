Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bazılarınız bazılarınıza verilen üstün nimetleri kıskanarak göz dikmeyin. Erkeklere de kadınlara da kazançlarından nasipleri vardır. Allah’tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah her şeyi bilir. Nisâ Suresi: 32 HADİS: Safta boşluk bırakmayıp dolduranlara Allah rahmet eder, melekler de mağfiret diler. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa, Allah onun bir derecesini yükseltir. Camiü’s-Sağir, No: 1041

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