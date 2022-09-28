Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ana babanın ve yakınların bıraktıkları her şeyden pay almak üzere vârisler tayin ettik. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şâhiddir. Nisâ Suresi: 33 HADİS: Allah birinci saftakilere rahmet, melekler de istiğfar eder. Camiü’s-Sağir, No: 1042

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