Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah insanların bir kısmını, bir kısmına vazife ve sorumluluk yönü ile üstün kılmıştır. Erkekler, kadın ve çocuklarına mallarından harcamaları sebebiyle kadınların üzerinde idareci ve koruyucudurlar. Nisâ Suresi: 34 HADİS: Allah ümmetimi dalâlet üzerine birleştirmez. Allah’ın rahmet ve himâye eli cemaatin üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa Cehenneme doğru ayrılır. Camiü’s-Sağir, No: 1043

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