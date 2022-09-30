Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Saliha kadınlar Allah’ın emrine ve kocalarına itaat ederler; kocalarının gıyabında mallarını, namuslarını ve sırlarını korurlar. Nisâ Suresi: 34 HADİS: Allah, söz ve davranışlarında hayâsızlık yapan ve kendisini buna mecbur hisseden kimseleri sevmez. Camiü’s-Sağir, No: 1043

Okunma Sayısı: 267

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.