Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın kendilerine ihsan ettiği mallarında cimrilik yapan, başkalarını da cimriliğe sevk edenler ve Allah’ın kendilerine lûtfettiği nimetleri insanlardan esirgeyenleri Allah sevmez. Nisâ Suresi: 37 HADİS: Allah Teâlâ kullarından birden bire ilmi çekip almaz. Fakat âlimlerin ruhunu almakla ilmi kaldırır. Öyle ki, hiçbir âlim bırakmayınca insanlar cahil liderler edinirler... Camiü’s-Sağir, No: 1047

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