Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Onlar şeytanı kendilerine dost edinmişlerdir. Şeytanla arkadaş olanın hali ne fenadır!

Nisâ Suresi: 38

HADİS:

Allah, sadece Kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

Camiü’s-Sağir, No: 1048