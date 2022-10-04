04 Ekim 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Onlar şeytanı kendilerine dost edinmişlerdir. Şeytanla arkadaş olanın hali ne fenadır!
Nisâ Suresi: 38
HADİS:
Allah, sadece Kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
Camiü’s-Sağir, No: 1048
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