Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Keşke onlar da Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ve Allah’ın kendilerine ihsan ettiği mallarını yine Onun yolunda harcamış olsalardı. Allah onların bunu hangi sebeple yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Nisâ Suresi: 39 HADİS: Allah, zayıflarına hakkını vermeyen bir ümmeti temize çıkarmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 1049

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