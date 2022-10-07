Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kıyamet gününde her ümmetin peygamberini şahit olarak getirdiğimiz ve seni de onlar üzerine şahit tuttuğumuz zaman bakalım halleri nice olacak! Nisâ Suresi: 41 HADİS: Allah, eteklerini sürüye sürüye kibirle yürüyenlere rahmet nazarıyla bakmaz. Camiü’s-Sağir, No: 10518

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