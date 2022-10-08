Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün, inkâr edip Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah’tan bir söz gizleyemezler. Nisâ Suresi: 42 HADİS: Allah, kendisinde zerre kadar hayır bulunan bir kimseyi rezil rüsvay etmez. Camiü’s-Sağir, No: 1052

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