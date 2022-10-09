Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir ve size de haber verir. Sizin için dost ve yardımcı olarak Allah kâfîdir.

Nisâ Suresi: 45

HADİS:

Allah, ibadete düşkün gençle meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur: “Kuluma bakın. Benim rızâm için nefsânî isteklerini terk etmiştir.”

Camiü’s-Sağir, No: 1056