09 Ekim 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir ve size de haber verir. Sizin için dost ve yardımcı olarak Allah kâfîdir.
Nisâ Suresi: 45
HADİS:
Allah, ibadete düşkün gençle meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur: “Kuluma bakın. Benim rızâm için nefsânî isteklerini terk etmiştir.”
Camiü’s-Sağir, No: 1056
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