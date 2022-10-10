Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, Kendisine şirk koşulmasını asla affetmez; bunun dışındaki günahlardan dilediğini affeder. Şirk koşanlar Allah’a büyük bir iftirada bulunmuş olurlar. Nisâ Suresi: 48 HADİS: Allah, mü’min kulunu hastalığa müptela eder ki, üzerindeki bütün günahları döksün. Camiü’s-Sağir, No: 1057

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