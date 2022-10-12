Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Nisâ Suresi: 49 HADİS: Allah verdiği nimetlerle kulunu imtihan eder. Eğer Allah’ın takdir ettiği kısmetine razı olursa bereket verir ve genişlik verir. Camiü’s-Sağir, No: 1058

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