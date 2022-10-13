Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan bir kısmı iman etti, bir kısmı da yüzlerini çevirdiler. Kitabımızdan ve Peygamberimizden yüz çevirenlere azap olarak Cehennem yeter. Nisâ Suresi: 55 HADİS: Allah, kibirli ve şımarık kimselere buğzeder. Camiü’s-Sağir, No: 1062

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