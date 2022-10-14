Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âyetlerimizi inkâr edenleri ateşe sokacağız. Derileri piştikçe de, azabı tatsınlar diye derilerini yenileyeceğiz.Allah her şeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir. Nisâ Suresi: 56 HADİS: Allah, dünya işlerinin âlimi, ahiret işlerinin ise cahili olan kimseye buğzeder. Camiü’s-Sağir, No: 1065

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