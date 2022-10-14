14 Ekim 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Âyetlerimizi inkâr edenleri ateşe sokacağız. Derileri piştikçe de, azabı tatsınlar diye derilerini yenileyeceğiz.Allah her şeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.
Nisâ Suresi: 56
HADİS:
Allah, dünya işlerinin âlimi, ahiret işlerinin ise cahili olan kimseye buğzeder.
Camiü’s-Sağir, No: 1065
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.