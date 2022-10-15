Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip sâlih amel işleyenleri ise, ebedî kalmak üzere altlarından ırmakların aktığı Cennetlere koyacağız. Orada onlar için tertemiz hanımlar vardır ve gölgeliklerde safa içinde yaşayacaklardır. Nisâ Suresi: 57 HADİS: Allah, günahları pervasızca işleyen şuursuz mü’mine gazap eder. Camiü’s-Sağir, No: 1067

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.