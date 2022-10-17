Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size güzelce öğüt veriyor. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Nisâ Suresi: 58 HADİS: Allah, bir iş yaptığında hakkını vererek yapanı sever. Camiü’s-Sağir, No: 1068

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.