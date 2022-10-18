Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamberine de, içinizden seçtiğiniz ve yönetme yetkisini verdiğiniz idarecilerinize de itaat edin... Nisâ Suresi: 59 HADİS: Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever. Camiü’s-Sağir, No: 1069

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