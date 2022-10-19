Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve Resulüne inanıyorsanız bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine havale ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve neticesi de daha güzeldir. Nisâ Suresi: 59 HADİS: Allah, yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever. Camiü’s-Sağir, No: 1070

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