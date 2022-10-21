Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onların kalplerindekini bilmektedir. Sen onların bu sözlerine aldırma ve onlara nasihat et ve onları ıslah etmek için kalplerine işleyecek beliğ ve tesirli sözler söyle. Nisâ Suresi: 63 HADİS: Allah, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever. Camiü’s-Sağir, No: 1072

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