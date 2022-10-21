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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

21 Ekim 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onların kalplerindekini bilmektedir. Sen onların bu sözlerine aldırma ve onlara nasihat et ve onları ıslah etmek için kalplerine işleyecek beliğ ve tesirli sözler söyle.

Nisâ Suresi: 63

HADİS:

Allah, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever.

Camiü’s-Sağir, No: 1072

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