22 Ekim 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Peygamber de onlar için mağfiret dileseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici ve merhametli bulacaklardı.
Nisâ Suresi: 64
HADİS:
Allah, eski dostluğu devam ettirmeyi sever. Öyle ise onu devam ettirin.
Camiü’s-Sağir, No: 1074
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