Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Peygamber de onlar için mağfiret dileseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici ve merhametli bulacaklardı.

Nisâ Suresi: 64

HADİS:

Allah, eski dostluğu devam ettirmeyi sever. Öyle ise onu devam ettirin.

Camiü’s-Sağir, No: 1074