Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı tedbirli ve hazırlıklı olun, gruplar halinde veya topyekûn düşmanlarınıza karşı çıkın. Nisâ Suresi: 71 HADİS: Allah, fakir ve çoluk çocuğu çok olduğu hâlde insanlara el avuç açmayan kulunu sever. Camiü’s-Sağir, No: 1079

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