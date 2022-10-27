Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ahireti dünyaya tercih edenler Allah yolunda cihad etsinler. Kim Allah yolunda cihad eder de öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

Nisâ Suresi: 74

HADİS:

Allah, aşırı şefkatinden ve Allah korkusundan mahzun olan her kalbi sever.

Camiü’s-Sağir, No: 1080