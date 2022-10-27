27 Ekim 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ahireti dünyaya tercih edenler Allah yolunda cihad etsinler. Kim Allah yolunda cihad eder de öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.
Nisâ Suresi: 74
HADİS:
Allah, aşırı şefkatinden ve Allah korkusundan mahzun olan her kalbi sever.
Camiü’s-Sağir, No: 1080
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