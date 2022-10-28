Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zayıflar, kadınlar ve çocuklar “Yâ Rabbi! Bizi bu zâlimlerin şerrinden kurtar, bize kendi tarafından müdâfi’ ve hâmi gönder” dedikleri vakit Allah yolunda nasıl muharebe etmezsiniz? Nisâ Suresi: 75 HADİS: Allah, öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında âdil davranmanızı sever. Camiü’s-Sağir, No: 1081

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