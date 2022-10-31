Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edenler Allah yolunda cihad ederler, inkâr edenler de tağut yolunda harbederler. Sizler şeytanın dostları ile savaşın. Şunu bilin ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Nisâ Suresi: 75 HADİS: Allah, temizliğe dikkat ederek ibadete düşkün olan kimseyi sever. Camiü’s-Sağir, No: 1082

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