Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler tahkim edilmiş kalelere de sığınsanız, gökteki yıldızlara da kaçsanız, nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Nisâ Suresi: 78 HADİS: Allah, şefkatli bir çobanın koyunlarını tehlikeli yerlerden uzaklaştırdığı gibi, kulunu himaye eder. Camiü’s-Sağir, No: 1085

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