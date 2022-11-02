Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelse o da kendi kusurun sebebiyledir.

Nisâ Suresi: 79

HADİS:

Allah, uzun Kıyamet Gününü dilediği kulları için bir farz namazı vakti kadar hafifletir.

Camiü’s-Sağir, No: 1086