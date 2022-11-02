02 Kasım 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelse o da kendi kusurun sebebiyledir.
Nisâ Suresi: 79
HADİS:
Allah, uzun Kıyamet Gününü dilediği kulları için bir farz namazı vakti kadar hafifletir.
Camiü’s-Sağir, No: 1086
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