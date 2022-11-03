Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah kâfîdir. Nisâ Suresi: 79 HADİS: Allah, bu Kur’ân sebebiyle bazı insanları yükseltir, bazılarını da alçaltır. Camiü’s-Sağir, No: 1092

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