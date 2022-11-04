Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisâ Suresi: 80 HADİS: Anne babasına yaptığı iyilik sebebiyle Allah kişinin ömrünü uzatır. Camiü’s-Sağir, No: 1093

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