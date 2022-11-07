Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerinizde Allah’ın lütuf ve merhameti olmamış olsaydı pek azınız müstesna şeytana uyar giderdiniz. Nisâ Suresi: 83 HADİS: Allah, niyeti ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti dünya olana ahireti vermez. Camiü’s-Sağir, No: 1097

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