Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah sizin ihlâsınız ve gayretinizden dolayı kâfirlerin kalplerine korku verir, baskınlarını akim bırakır. Allah’ın gücü sonsuz ve cezası da şiddetlidir. Nisâ Suresi: 84 HADİS: Allah sadakayı kabul eder, onu güzel bir şekilde muhafaza ederek sizden birinizin bir tayı büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki, bir lokma Uhud Dağı kadar büyür. Camiü’s-Sağir, No: 1098

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