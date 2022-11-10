Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size biri selâm verdiği zaman onun benzeri ile veya daha güzeli ile karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla görendir.

Nisâ Suresi: 86

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğlu! Bana ibadet etmek için seni meşgul eden şeyleri bırak ki, gönlünü zenginlikle doldurayım. İhtiyaçlarını da gidereyim...”



Camiü’s-Sağir, No: 1103