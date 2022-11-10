10 Kasım 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Size biri selâm verdiği zaman onun benzeri ile veya daha güzeli ile karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla görendir.
Nisâ Suresi: 86
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğlu! Bana ibadet etmek için seni meşgul eden şeyleri bırak ki, gönlünü zenginlikle doldurayım. İhtiyaçlarını da gidereyim...”
Camiü’s-Sağir, No: 1103
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